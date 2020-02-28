РИАМО - 28 фев. Российские вузы в скором времени намерены использовать популярную среди молодежи соцсеть TikTok в качестве канала для привлечения будущих студентов, сообщает Газета.ru.

Руководство образовательных учреждений уверено, что эта соцсеть сможет понятно рассказать будущим абитуриентам о студенческой жизни и о различных программах в сфере образования.

«Современный школьник не любит подолгу изучать новости, поэтому формат ярких, веселых, но информативных роликов является для них приоритетным», — сказал ректор Юго-Западного государственного университета Сергей Емельянов.

Эта идея понравилась большинству руководителей российских вузов. Но есть и такие, которые в ней усомнились. По мнению ректора Московского политехнического университета Владимира Миклушевского, популярность TikTok угаснет через полтора года.

TikTok — это социальная платформа для создания и просмотра коротких видеороликов, также TikTok является соцсетью. Была создана в Китае и запущена в 2015 году. Ежедневно приложением пользуется более 500 миллионов человек в 40 странах.