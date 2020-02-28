РИАМО - 28 фев. Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна квартиры в столице, выписалась из больницы после полутора месяцев лечения, сообщает Газета.ru.

«Числа эдак с 13 марта планирую вернуться к съемкам. Отдохнула я знатно, конечно (но ничегонеделание — очень утомительное занятие)», - написала модель в своем Instagram-аккаунте.

Ей пожелал выздоровления дизайнер Александр Артюнов, который надеется, что девушка сможет принять участие в его ближайшем показе.

Одиннадцатого января Пунтус случайно выпала из окна третьего этажа дома в центре Москвы, где она гостила у своего избранника Андрея Бакова. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии, у нее были многочисленные ушибы, черепно-мозговая травма и вывих бедра.