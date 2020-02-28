РИАМО - 28 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил женщину, которой месяц назад пересадили сердце в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского, Воробьев также поблагодарил врачей, проводивших операцию.

«Месяц назад Елене из Мытищ провели сложную операцию – пересадили сердце. Сегодня навестил ее в больнице, узнал, как себя чувствует. Настроение отличное – и семья рядом. Елена, берегите себя и, главное, не волнуйтесь!» — написал Воробьев в Instagram.

Он рассказал, что операцию провела команда МОНИКИ под руководством трансплантолога Дмитрия Шумакова.

«Спасибо ему с командой и всем врачам Подмосковья, которые делают важную и сложную работу, спасают жизни. Мы продолжаем инвестировать в здравоохранение и оборудование для больниц области. Понимаем, насколько это важно и должно соответствовать самым высоким требованиям», – добавил губернатор.

Воробьев также пожелал всем пациентам скорейшего выздоровления и никогда не болеть.

Жительница города Мытищи с жалобами на одышку обратилась в МОНИКИ в мае 2019 года. Ранее пациентка перенесла тяжелый инфаркт миокарда, но при этом не сразу обратилась за медпомощью – только на третьи сутки. Из-за отсутствия должного лечения инфаркт привел к большому поражению сердечной мышцы.

Медики МОНИКИ провели полное обследование, в ходе которого выяснилось, что реконструктивная операция на сердце невозможна. Поэтому был собран консилиум врачей, который принял решение об операции по пересадке сердца. В ноябре 2019 года 46-летняя жительница Мытищ была поставлена в лист ожидания. 28 января донорское сердце было доставлено в МОНИКИ. В этот же день после визуального осмотра команда кардиохирургов под руководством Дмитрия Шумакова провела операцию, которая длилась около пяти часов.

«Действительно в системе здравоохранения Московской области это была первая операция по трансплантации сердца. К счастью, этих операций становится в России все больше, в том числе жителям Московской области они выполняются в федеральных учреждениях довольно в приличном объеме», - отметил Шумаков.