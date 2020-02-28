РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. Более 600 спортивных мероприятий провели в городском округе Мытищи в прошлом году, следует из презентации, составленной управлением по физической культуре и спорту администрации городского округа.

В прошлом году управление по физической культуре и спорту совместно с подведомственными учреждениями провело 633 мероприятия. Это были такие мероприятия, как новогодний турнир по настольному теннису среди жителей округа, Мытищинская лыжня, фестивали ГТО, фестиваль спорта «Связь поколений», Осенний легкоатлетический кросс и другие.

В документе указано, что по итогам прошедшего года в Мытищах 670 спортсменов получили спортивные разряды, на территории округа проживают 28 мастеров спорта РФ, один заслуженный мастер спорта, 196 спортсменов сборной Московской области и 50 спортсменов сборной страны. Также в материале добавляется, что 41,2% жителей городского округа регулярно занимаются физической культурой и спортом.