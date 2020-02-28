РИАМО - 28 фев. Член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов рассказал, что сейчас частичную оплату ипотеки многодетным семьям в размере 450 тысяч рублей стали задерживать.

Он отметил, что существует проблема, когда сроки выплаты компенсации затягивают, при этом процесс в некоторых случаях может длиться до шести месяцев. В этот период семьям приходится самим выплачивать проценты по ипотеке.

«Пока Росреестр и Дом.РФ проверяют данные, проходят месяцы. Потом людям дают деньги, но проценты не компенсируют», – сказал в интервью радио Sputnik Абрамов.

Он отметил, что бывает и такое, что происходит не только замедление в выплате средств, но и иногда Росреестр и Дом.РФ требуют вернуть деньги назад.

По его словам, есть и другая проблема – в России сначала принимается решение выдать компенсацию, ее перечисляют и гасят часть кредита, а потом проверяются документы, в ходе чего обнаруживается ошибка.

Дальше принимается решение, что деньги надо вернуть обратно. Кредитная организация опять начисляет задолженность и проценты с пени, тогда семья вообще не знает, что делать.