РИАМО - 28 фев. Реставрация памятника Минину и Пожарскому в Москве будет стоить порядка 60 миллионов рублей, работы затронут как сам памятник, так и территорию вокруг него, сообщил журналистам председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Предполагаемая проектная стоимость всего комплекса работ — около 60 миллионов рублей. Но мы не знаем, может будет чуть больше, работа эта очень сложная и непростая, она должна делаться со всей тщательностью, с соблюдением всех реставрационных технологий», - сказал Мединский.

Он добавил, что на данный момент собрано около 16 миллионов рублей. Оставшаяся сумма будет внесена Российским военно-историческим обществом.

По словам председателя РВИО, реставрация затронет также постамент памятника и прилегающую территорию.

Памятник Минину и Пожарскому в Москве могут открыть после реставрации к концу 2022 года. Работы планировалось начать уже в 2020 года.