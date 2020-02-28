РИАМО - 28 фев. Актер Александр Боев, сыгравший роль таксиста в голливудской картине «Превосходство Борна», хочет отсудить 80 миллионов рублей у студии «ТРИТЭ» и режиссера Никиты Михалкова, сообщает Федеральное агентство новостей.

Фильм появился в прокате 16 лет назад. Компания Михалкова была прокатчиком в России. Боев теперь считает, что «ТРИТЭ» не выплатила ему процент с прибыли.

«В связи с этим 22 января текущего года актер подал в суд иск о защите авторских прав. 13 февраля суд приступил к рассмотрению, заседание назначено на 12 марта», - пишет издание со ссылкой на собственный источник.

Сценарий фильма написан по мотивам одноименной книги Роберта Ладлэма. Картина является продолжением фильма «Идентификация Борна», вторым фильмом о Джейсоне Борне — бывшем сотруднике ЦРУ, профессиональном убийце, потерявшем память. Всего во франшизе пять частей. Последний фильм вышел в 2016 году.