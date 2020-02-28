Открытие «Острова мечты» в Москве: как добраться и что посмотреть

Российский Диснейленд
«Остров мечты» – крупнейший крытый парк развлечений в Европе и первый подобный в России. На его территории разместились 9 тематических зон, посвященных всемирно известным мультперсонажам, городской променад и ландшафтный парк. Гостей ждут аттракционы и встречи с любимыми персонажами, пешеходные галереи, выполненные в архитектурных стилях разных стран, и зеленая зона для семейных прогулок или активного отдыха.
Торжественное открытие «Острова мечты» состоится в субботу 29 февраля в 10:00. Организаторы подготовили развлекательную программу для детей и взрослых.
Как добраться
«Остров мечты» расположен в зеленой зоне Нагатинская пойма в Москве.
Точный адрес: г. Москва, проспект Андропова, д.1.
На общественном транспорте:
До станции метро «Технопарк», выходы 6-8.
На бесплатных шаттлах от станции метро Кожуховская и станции МЦК ЗИЛ.
На автомобиле:
С северо-востока – через Южнопортовую улицу по мосту через Кожуховский затон. С юго-востока – через проспект Андропова. С северо-запада и юго-запада – через Проспект Лихачёва.
Есть парковка, рассчитанная на 3 000 мест.
Многодетные семьи и ветераны смогут посетить «Остров мечты» в Москве по льготным билетам>>
Режим работы и стоимость посещения
«Остров мечты» разделен на три основные зоны, для каждой из которых предусмотрены определенные время работы и ценовая политика.
Тематический парк
Часы работы: с понедельника по четверг – с 10:00 до 22:00; с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 00:00.
Сколько стоит:
- В активный сезон детский билет до 10 лет обойдётся в 2 600 рублей, билет возраста для детей старше 10 лет – в 2 900 рублей, семейный билет на 4 человека – 9 900 рублей. Дети с ростом до 90 см – бесплатно.
- В низкий сезон детский билет до 10 лет – 1 900 рублей, старше 10 лет – 2 200 рублей, семейный билет – 7 400 рублей.
- Есть функция Fast Pass, которая позволяет посещать аттракционы без очереди, – дополнительно 2 500 рублей к стоимости основного билета.
Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы:
- Многодетным семьям – скидка 20% на каждого члена семьи при предъявлении документов.
- Дети-инвалиды – 1 650 рублей по понедельникам и вторникам в низкий сезон.
- Пенсионеры по старости/ветераны/инвалиды 1 и 2 группы – 1 900 рублей по понедельникам и вторникам в низкий сезон.
Приобрести билеты можно только в кассах парка или на официальном сайте.
Городской променад
Часы работы: с понедельника по четверг – с 10:00 до 22:00; с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 00:00.
Сколько стоит: вход свободный.
Ландшафтный парк
Часы работы: с 10:00 до 22:00*
*С 22 часов и до окончания работы тематического парка ландшафтный парк работает только на выход посетителей.
Сколько стоит: вход свободный.
Городской променад
Променад объединяет 4 пешеходные галереи и 3 атриума, каждый из которых стилизован под определённый город: здесь есть улочки Рим, Лондон, Барселона и Беверли-Хиллз. Сделать крутой кадр у Колизея, а потом свернуть на соседнюю улицу и увидеть «Дом костей» Гауди? Легко. Также можно пройтись по магазинам и перекусить в кафе или ресторане.
Сердце променада – площадь Москва, которую накрывает самый большой в Европе стеклянный купол. Под ним находится кинотеатр на 17 залов, концертный зал, венецианская карусель и кафе с летней верандой у водоема.
Ландшафтный парк
Крытую часть «Острова мечты» окружает ландшафтный парк. Он разделён на два тематических сектора и занимает 44 гектара.
Северная часть рассчитана на активный отдых. Зоны для йоги на природе, беговые и велодорожки, площадки для занятий различными видами спорта – остается лишь выбрать то, что вам по душе. Отдохнуть можно в chill out зоне, а перекусить в одном из уличных ресторанчиков.
Южная часть парка ориентирована на семейный отдых с детьми: здесь расположен зелёный лабиринт и восемь детских игровых площадок. Для любителей развлечений работают танцпол и кинотеатр под открытым небом. В дальнейшем будет возможность взять напрокат шезлонг, чтобы отдохнуть у водоема.
Добраться до парка развлечений «Остров мечты» в Москве можно будет на метро, МЦК и шаттлах>>
Деревня смурфиков
В зоне расположены восемь детских аттракционов и интерактивных зон, а также сувенирный магазин магических предметов в домике папы Смурфа и тематическая кондитерская, где можно попробовать милкшейки, маффины и бельгийские вафли. Особенно интересно здесь будет дошколятам и младшим школьникам.
Черепашки-ниндзя
Зона с четырьмя аттракционами для любителей острых ощущений. Экстремалов ждут захватывающие дух взлеты и падения между этажами 25-метровой башни и огромные качели в форме молота-диска с вращающимися лезвиями. Также здесь проходят две тематические встречи с персонажами-аниматорами и работает кафе-пиццерия.
Hello Kitty
Красочная семейная зона со «сладкой» каруселью, первым в России детским салоном красоты для девочек и фирменными магазинчиком и кафе. Визажисты сделают юным принцессам красивую прическу, маникюр и профессиональный макияж. Также можно пройти по подиуму в красивом платье и сделать несколько фотографий для альбома. Аниматоры проводят костюмированное шоу.
Отель Трансильвания
Встретиться с персонажами мультфильма «Монстры на каникулах» можно в зоне «Отеля Трансильвания». Здесь представлена тематическая фотозона, магазин и шоу аниматоров. Любителям необычных угощений можно отведать мистические обеды и закуски в снэковой «Таверна страхов» и бургерной «Укус вампира». Также планируется открытие семейного аттракциона в формате прогулки.
Маугли в стране динозавров
Удивительное сочетание знакомых с детства персонажей и дино-парка понравится и любителям адреналина, и поклонникам семейного отдыха. Здесь вас ждут восемь аттракционов, магазин и два кафе. Фишка зоны – голографическое шоу «Маугли в стране динозавров».
Гонка мечты
Ощутите себя пилотами гоночных болидов в зоне, оформленной в стиле футуристического города. Самым интересным аттракционом можно назвать Гонку мечты – катальную горку с применением VR-технологиях. Дети смогут поучаствовать в настоящих соревнованиях на аттракционе «Гран-при Мечты».
Заброшенный дом
Любителям пощекотать нервы стоит заглянуть в масштабную комнату страха в виде заброшенного дома с привидениями. Гостей ждет лабиринт из восьми словно оживших комнат, из которых не так-то просто выбраться.
Замок Снежной королевы
Очутиться в зимней сказке и встретиться со Снежной королевой в ее владениях можно в красочной тематической зоне. Гостей приглашают прокатиться на Ледяной карусели – это настоящий снежный вихрь, который вот-вот унесет в Лапландию. Окружность аттракциона 18 метров, конструкция движется не по кругу, а по мягкой волне с наклоном.
Сказочная деревня
В Сказочной деревне поселились Буратино и его друзья. У входа и выхода в театр «Золотой ключик» вас встретят Папа Карло и Черепаха Тортила, которые проведут интерактивное шоу.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии