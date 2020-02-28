Открытие «Острова мечты» в Москве: как добраться и что посмотреть

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пресс-служба холдинговой компании «Остров Мечты»

«Остров мечты» разделен на три основные зоны, для каждой из которых предусмотрены определенные время работы и ценовая политика.

Тематический парк

Часы работы: с понедельника по четверг – с 10:00 до 22:00; с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 00:00.

Сколько стоит:

- В активный сезон детский билет до 10 лет обойдётся в 2 600 рублей, билет возраста для детей старше 10 лет – в 2 900 рублей, семейный билет на 4 человека – 9 900 рублей. Дети с ростом до 90 см – бесплатно.

- В низкий сезон детский билет до 10 лет – 1 900 рублей, старше 10 лет – 2 200 рублей, семейный билет – 7 400 рублей.

- Есть функция Fast Pass, которая позволяет посещать аттракционы без очереди, – дополнительно 2 500 рублей к стоимости основного билета.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы:

- Многодетным семьям – скидка 20% на каждого члена семьи при предъявлении документов.

- Дети-инвалиды – 1 650 рублей по понедельникам и вторникам в низкий сезон.

- Пенсионеры по старости/ветераны/инвалиды 1 и 2 группы – 1 900 рублей по понедельникам и вторникам в низкий сезон.

Приобрести билеты можно только в кассах парка или на официальном сайте.

Городской променад

Часы работы: с понедельника по четверг – с 10:00 до 22:00; с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 00:00.

Сколько стоит: вход свободный.

Ландшафтный парк

Часы работы: с 10:00 до 22:00*

*С 22 часов и до окончания работы тематического парка ландшафтный парк работает только на выход посетителей.

Сколько стоит: вход свободный.