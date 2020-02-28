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Открытие «Острова мечты» в Москве: как добраться и что посмотреть

Российский аналог Диснейленда откроется 29 февраля. Как попасть на «Остров мечты», что там посетить и сколько это стоит, читайте в материале РИАМО.
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы, Максим Мишин
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Российский Диснейленд

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«Остров мечты» – крупнейший крытый парк развлечений в Европе и первый подобный в России. На его территории разместились 9 тематических зон, посвященных всемирно известным мультперсонажам, городской променад и ландшафтный парк. Гостей ждут аттракционы и встречи с любимыми персонажами, пешеходные галереи, выполненные в архитектурных стилях разных стран, и зеленая зона для семейных прогулок или активного отдыха.

Торжественное открытие «Острова мечты» состоится в субботу 29 февраля в 10:00. Организаторы подготовили развлекательную программу для детей и взрослых.

Парк аттракционов «Остров Мечты» в Москве>>

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Как добраться

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«Остров мечты» расположен в зеленой зоне Нагатинская пойма в Москве.

Точный адрес: г. Москва, проспект Андропова, д.1.

На общественном транспорте:

До станции метро «Технопарк», выходы 6-8.

На бесплатных шаттлах от станции метро Кожуховская и станции МЦК ЗИЛ.

На автомобиле:

С северо-востока – через Южнопортовую улицу по мосту через Кожуховский затон. С юго-востока – через проспект Андропова. С северо-запада и юго-запада – через Проспект Лихачёва.

Есть парковка, рассчитанная на 3 000 мест.

Многодетные семьи и ветераны смогут посетить «Остров мечты» в Москве по льготным билетам>>

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Режим работы и стоимость посещения

 пресс-служба холдинговой компании «Остров Мечты»

«Остров мечты» разделен на три основные зоны, для каждой из которых предусмотрены определенные время работы и ценовая политика.

Тематический парк

Часы работы: с понедельника по четверг – с 10:00 до 22:00; с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 00:00.

Сколько стоит:

 - В активный сезон детский билет до 10 лет обойдётся в 2 600 рублей, билет возраста для детей старше 10 лет – в 2 900 рублей, семейный билет на 4 человека – 9 900 рублей. Дети с ростом до 90 см – бесплатно.

 - В низкий сезон детский билет до 10 лет – 1 900 рублей, старше 10 лет – 2 200 рублей, семейный билет – 7 400 рублей.

 - Есть функция Fast Pass, которая позволяет посещать аттракционы без очереди, – дополнительно 2 500 рублей к стоимости основного билета.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы:

 - Многодетным семьям – скидка 20% на каждого члена семьи при предъявлении документов.

 - Дети-инвалиды – 1 650 рублей по понедельникам и вторникам в низкий сезон.

 - Пенсионеры по старости/ветераны/инвалиды 1 и 2 группы – 1 900 рублей по понедельникам и вторникам в низкий сезон.

Приобрести билеты можно только в кассах парка или на официальном сайте.

Городской променад

Часы работы: с понедельника по четверг – с 10:00 до 22:00; с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 00:00.

Сколько стоит: вход свободный.

Ландшафтный парк

Часы работы: с 10:00 до 22:00*

*С 22 часов и до окончания работы тематического парка ландшафтный парк работает только на выход посетителей.

Сколько стоит: вход свободный.

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Городской променад

 пресс-служба холдинговой компании «Остров Мечты»

Променад объединяет 4 пешеходные галереи и 3 атриума, каждый из которых стилизован под определённый город: здесь есть улочки Рим, Лондон, Барселона и Беверли-Хиллз. Сделать крутой кадр у Колизея, а потом свернуть на соседнюю улицу и увидеть «Дом костей» Гауди? Легко. Также можно пройтись по магазинам и перекусить в кафе или ресторане.

Сердце променада – площадь Москва, которую накрывает самый большой в Европе стеклянный купол. Под ним находится кинотеатр на 17 залов, концертный зал, венецианская карусель и кафе с летней верандой у водоема.

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Ландшафтный парк

© РИА Новости, Сергей Гунеев

Крытую часть «Острова мечты» окружает ландшафтный парк. Он разделён на два тематических сектора и занимает 44 гектара.

Северная часть рассчитана на активный отдых. Зоны для йоги на природе, беговые и велодорожки, площадки для занятий различными видами спорта – остается лишь выбрать то, что вам по душе. Отдохнуть можно в chill out зоне, а перекусить в одном из уличных ресторанчиков.

Южная часть парка ориентирована на семейный отдых с детьми: здесь расположен зелёный лабиринт и восемь детских игровых площадок. Для любителей развлечений работают танцпол и кинотеатр под открытым небом. В дальнейшем будет возможность взять напрокат шезлонг, чтобы отдохнуть у водоема.

Добраться до парка развлечений «Остров мечты» в Москве можно будет на метро, МЦК и шаттлах>>

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Деревня смурфиков

 пресс-служба «Острова Мечты»

В зоне расположены восемь детских аттракционов и интерактивных зон, а также сувенирный магазин магических предметов в домике папы Смурфа и тематическая кондитерская, где можно попробовать милкшейки, маффины и бельгийские вафли. Особенно интересно здесь будет дошколятам и младшим школьникам.

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Черепашки-ниндзя

Зона с четырьмя аттракционами для любителей острых ощущений. Экстремалов ждут захватывающие дух взлеты и падения между этажами 25-метровой башни и огромные качели в форме молота-диска с вращающимися лезвиями. Также здесь проходят две тематические встречи с персонажами-аниматорами и работает кафе-пиццерия.

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Hello Kitty

© РИА Новости, Сергей Гунеев

Красочная семейная зона со «сладкой» каруселью, первым в России детским салоном красоты для девочек и фирменными магазинчиком и кафе. Визажисты сделают юным принцессам красивую прическу, маникюр и профессиональный макияж. Также можно пройти по подиуму в красивом платье и сделать несколько фотографий для альбома. Аниматоры проводят костюмированное шоу.

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Отель Трансильвания

© РИА Новости, Сергей Гунеев

Встретиться с персонажами мультфильма «Монстры на каникулах» можно в зоне «Отеля Трансильвания». Здесь представлена тематическая фотозона, магазин и шоу аниматоров. Любителям необычных угощений можно отведать мистические обеды и закуски в снэковой «Таверна страхов» и бургерной «Укус вампира». Также планируется открытие семейного аттракциона в формате прогулки.

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Маугли в стране динозавров

Удивительное сочетание знакомых с детства персонажей и дино-парка понравится и любителям адреналина, и поклонникам семейного отдыха. Здесь вас ждут восемь аттракционов, магазин и два кафе. Фишка зоны – голографическое шоу «Маугли в стране динозавров».

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Гонка мечты

Ощутите себя пилотами гоночных болидов в зоне, оформленной в стиле футуристического города. Самым интересным аттракционом можно назвать Гонку мечты – катальную горку с применением VR-технологиях. Дети смогут поучаствовать в настоящих соревнованиях на аттракционе «Гран-при Мечты».

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Заброшенный дом

Любителям пощекотать нервы стоит заглянуть в масштабную комнату страха в виде заброшенного дома с привидениями. Гостей ждет лабиринт из восьми словно оживших комнат, из которых не так-то просто выбраться.

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Замок Снежной королевы

 пресс-служба «Острова Мечты»

Очутиться в зимней сказке и встретиться со Снежной королевой в ее владениях можно в красочной тематической зоне. Гостей приглашают прокатиться на Ледяной карусели – это настоящий снежный вихрь, который вот-вот унесет в Лапландию. Окружность аттракциона 18 метров, конструкция движется не по кругу, а по мягкой волне с наклоном.

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Сказочная деревня

В Сказочной деревне поселились Буратино и его друзья. У входа и выхода в театр «Золотой ключик» вас встретят Папа Карло и Черепаха Тортила, которые проведут интерактивное шоу.

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