РИАМО - 28 фев. Актер Александр Петров рассказал, что фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» о легендарном советском голкипере – это плохое кино, поэтому на него не пошел зритель, в то же время артист считает, что картина смогла найти своего зрителя, сообщает Газета.ru.

«Мне кажется, «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» — просто плохое кино. Поэтому на него не пошел зритель. Попытка была, но не удалось, так бывает», - сказал Петров.

Хотя фильм получился не совсем удачным, актер считает, что картина обрела своего зрителя.

В конце прошлого года на киноэкраны страны вышел биографический фильм о Льве Яшине, который собрал всего 114 миллионов рублей при затраченном бюджете в 360 миллионов.