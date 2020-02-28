РИАМО – 29 фев. Юрист центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков резко раскритиковал идею автоштрафов в зависимости от стоимости машин, он напомнил, что автомобиль не всегда отражает финансовое положение водителя, сообщает Федеральное агентство новостей.

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов ранее предложил ввести разные штрафы, например, для водителей «Жигулей» и Ferrari. Так, владельца отечественного авто он предлагал условно наказывать на одну тысячу рублей, а хозяина элитной иномарки — на 50 тысяч рублей.

«Я категорически не согласен с тем, чтобы штрафовать за нарушение ПДД в зависимости от стоимости автомобиля. Потому что тогда вся страна пересядет на «Жигули» и запрет Ferrari в гаражах», — сказал Юрков.

Также он обратил внимание на то, что перед законом все равны и поэтому не имеет значения, водитель какой марки авто нарушил ПДД. Автоюрист напомнил, что машина не всегда подчеркивает финансовое положение водителя. Например, автомобиль может быть получен в подарок.