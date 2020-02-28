РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 28 фев. Компания «Орис Пром» из Дзержинского инвестировала более 270 миллионов рублей в развитие своего производства, говорится в сообщении пресс-службы Мининвеста Подмосковья.

В ходе рабочего визита 27 февраля в городской округ Дзержинский заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов посетил одно из крупных предприятий муниципалитета ООО «Орис Пром». Компания занимается переработкой вторичных ресурсов: переработка лома и отходов черных и цветных металлов, отходов резины, строительных отходов железобетона. Предприятие работает с 2001 года.

«Только в прошлом году компания инвестировала больше 270 миллионов рублей в развитие своего производства и сейчас оценивает перспективы для дальнейшего роста. А в целом объем инвестиций за последние годы превысил 711 миллионов рублей. Сегодня в «Орис Пром» трудится более 500 человек, только в прошлом году местный бюджет получит от предприятия почти 4 миллиона рублей налоговых отчислений. Компания во всех отношениях важный и нужный резидент и для муниципалитета, и для Московской области в целом», – сказал Хромов.

Зампред отметил развитие компании, которая активно осваивает новые направления деятельности и занимается собственными разработками. В частности, компания открыла новое производство по переработке изношенных шин, в том числе металлического корда в Дзержинском. «ОрисПром» сейчас располагает не только пятью своими производственными площадками в Московской области, в городских округа Дзержинский, Воскресенск, Истра, Раменское, Одинцовском г.о.), но 60 специализированными грузовиками для вывоза шин и 1500 сменными контейнерами собственного производства для складирования и перевозки различного вида отходов.

Технология ООО «ОрисПром» обеспечивает 100% выход вторичных материалов без какого-либо захоронения отходов переработки. Также «Орис Пром» запустила серийное производство универсального грейфера для перевалочной техники с разработанной технической документацией, запатентованной конструкцией грейфера и производством комплектующих.