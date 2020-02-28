РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Во дворе дома-музея основоположников ЭКО академика Виктора Милованова и профессора Ирины Соколовской в Подольске расцвели подснежники, их могут посмотреть все желающие, сообщается в группе «Территориальный отдел «Стрелковский» | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории мемориального отдела академика Виктора Милованова и профессора Ирины Соколовской Подольского краеведческого музея в преддверии весны расцвели подснежники. Приезжайте в гости по адресу: поселок Быково, улица Лесная, дом 1», – говорится в сообщении.

Супруги внесли огромный вклад в методику искусственной инсеминации. Они первыми в мире предложили способ длительного хранения семенного материала животных в холоде, который в наше время используют в медицине для ЭКО. Зародившись в России, методика ЭКО развивалась в мире, а затем снова вернулась в Россию. Проследить эту тенденцию можно, посетив открывшийся в 2017 году в Подольске музей Милованова и Соколовской. Рядом находится головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных, который до 2003 года был одним из ведущих научно-исследовательских институтов – им в свое время руководил Милованов.

В музее представлена вся история отечественной репродукции, начиная от профессора Ильи Иванова, который еще до революции 1917 года начал создавать методики искусственной инсеминации и поставил их на высокий научный уровень. В музее собраны инструменты, с которыми он работал, а также связанные с его жизнью фотографии, альбомы, материалы.

Милованов и Соколовская внесли огромный вклад в медицину, биологию и иммунологию репродукции. Благодаря разработке методов искусственной инсеминации появлялись национальные школы – немецкая, болгарская, американская, итальянская.

Летом мемориальный дом-музей академика ВАСХНИЛ Милованова и профессора Соколовской утопает в цветах и зелени, весной здесь расцветают первоцветы. В юности ученый собирался стать ботаником и все свои знания использовал для украшения загородного участка. Там ученые прожили вместе с 1960 по 1992 годы, когда Милованова не стало. Соколовская покинула мир в 2003 году. У них также была квартира в Москве, но они жили там редко, в основном по служебной необходимости.

Пара прожила в любви и согласии 58 лет, но в браке ученые не состояли. К моменту знакомства с Миловановым Соколовская уже была известна в научном мире. Научные работы они подписывали двумя фамилиями, а на воротах загородного участка Милованов сделал монограмму первых букв – М и С.