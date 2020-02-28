РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Более 2,1 тысяч ветеранов из подмосковного Подольска получат региональные и федеральные выплаты от 65 до 100 тысяч рублей к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольском управлении социальной защиты населения состоят на учете 2 148 ветеранов ВОВ, из них 114 человек являются непосредственно участниками и инвалидами войны. К 75-й годовщине Победы в ВОВ они получат единовременную выплату от 15 до 25 тысяч рублей. Участники и инвалиды ВОВ получат по 25 тысяч рублей, вдовы участников ВОВ, не вступившие в повторный брак, бывшие узники концлагерей, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла – по 15 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Региональную единовременную выплату ветераны получат в дополнение к федеральной материальной помощи, размер которой составляет 75 тысяч рублей участникам и инвалидам войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», семьям погибших участников Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, и по 50 тысяч рублей – труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма.