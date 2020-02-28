РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. Сотрудники управляющей компании восстановили напольное покрытие переходного балкона в одном из домов на улице Ситникова в микрорайоне Новое Измайлово Балашихи, сообщается в Instagram-аккаунте Единой диспетчерской службы муниципалитета.

«Нам поступила заявка с просьбой восстановить плиточное покрытие пола переходного балкона. Сотрудники УК выполнили заявку по адресу: улица Ситникова, дом №6», – говорится в сообщении.

Оформить заявку в Единую диспетчерскую службу Балашихи можно по многоканальному телефону: 8(495)518-97-97 или через мобильное приложение «ЕДС Балашиха», которое доступно для скачивания в Google Play и AppStore.