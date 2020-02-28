РИАМО - 28 фев. До конца 2020 года в Москве откроется еще два детских технопарка, жители столицы могут внести предложения о новых направлениях их образовательных программ на сайте crowd.mos.ru, сообщил в пятницу руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

«Два (детских технопарка - ред.) еще откроем - будет 20. Соответственно всех ребят приглашаем. Горожан просим, чтобы посмотрели, какие сферы еще не охватили, что нужно создать в городе для того, чтобы развивать эти компетенции. <...> Готовы к любым предложениям, готовы реализовывать, сотрудничать», - сказал Фурсин в ходе круглого стола на тему «Навыки будущего. Москвичи 2030».

На краудсорсинговой платформе crowd.mos.ru идет онлайн-обсуждение проектов департамента по профессиональной навигации, таких как «День без турникетов», «Бизнес уикенд» и «Детские технопарки». В настоящее время количество предложенных идей превышает 1,3 тысячи.

По словам Фурсина, еще два детских технопарка в Москве, которые запланированы к открытию на базе МИИТ и РГСУ, будут работать в сфере IT, VR и RW-технологий. В 2019 году количество посетителей технопарков составило порядка 110 тысяч человек. При этом 270 слушателей получили дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в профильные технические вузы на льготной основе.