РИАМО - 28 фев. Ассоциация предприятий кондитерской промышленности предупредила россиян о возможном подорожании сладостей из-за введения новых маркировок, сообщает Nation News.

Цены поднимутся из-за трат на оборудование для маркировки. Эксперты обсудили проблему на круглом столе в Торгово-промышленной палате.

«Касательно поднятия цен: если Носенко (президент ассоциации кондитерских предприятий РФ Сергей Носенко — ред.) говорит, что цены поднимутся, то он не врет, он честный парень», – сказал президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Также Кацнельсон отметил, что Минпромторгу задали большое количество методических вопросов о нововведении, поэтому до принятия инициативы пока далеко.

Кроме того, эксперт усомнился в целесообразности такой меры, потому что контактные конфеты в России не продаются.

«То, что затраты будут большие, это понятно, но зачем это для кондитерских фабрик, я не знаю. Я не слышал, что у нас контрафактные конфеты продаются. У нас что, кто-то вместо сливочной помадки запихивает что-то другое? Нет. У нас огромная конкуренция на кондитерском рынке, все друг друга знают. <…> Для меховых шуб это нужно, там есть контрабанда и серый рынок, но я не слышал про серый рынок конфет», – отметил Кацнельсон.

Протестирует маркировку товаров сеть магазинов «Магнит» на молочной продукции марки «Вакинское агро».