РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. В нынешнем году в Подольске модернизируют 35 объектов потребительского рынка на Революционном проспекте в ходе благоустройства прилегающих территорий к МЦД-2, сообщается на сайте администрации округа.

«В 2020 году изменится вид торговых рядов, их планируют объединить подвесным потолком, зону ожидания оборудовать подсветкой. Ведется реконструкция галереи, в которой разместят пять павильонов по 30 квадратных метров и общественный туалет. Запланировано благоустройство прилегающей к торговой галерее территории с разбивкой газонов, размещением клумб, установкой скамеек. 35 объектов потребительского рынка, расположенных на Революционном проспекте (от проспекта Ленина до автовокзала), требуют внимания по приведению их в надлежащее состояние. Работа с их собственниками продолжается», – говорится в сообщении.

В ходе подготовки территорий к открытию движения по МЦД-2 на железнодорожной станции «Подольск» демонтировали 30 нестационарных торговых объектов, в том числе на землях ОАО «РЖД». Убрали розничный рынок «Тишинский», реконструировали торговые ряды. Привели в порядок фасады торгового центра «Вокзальный», кафе и других стационарных объектов торговли на привокзальной площади. Модернизировали объекты потребительского рынка на Рязановском шоссе возле станции «Силикатная».

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