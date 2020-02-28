РИАМО - 28 фев. Бывший стилист певицы Аллы Пугачевой и актрисы Джулии Робертс Джордж Ровалс рассказал, что у юмористки Елены Степаненко нет вкуса и она выглядит как «крашеная Шапокляк», сообщает Федеральное агентство новостей.

Комик Сергей Дроботенко выложил в своем Instagram-аккаунте фотографию, где он вместе со Степаненко. Фанаты «Кривого зеркала» заметили, что юмористка достаточно подтянута, так как недавно сделала пластическую операцию. Несмотря на мнение поклонников, Ровалс раскритиковал внешность артистки.

«Степаненко — Шапокляк крашеная! Вкуса у нее как не было, так и нет. Ей надо полностью все менять», – сказал Ровалс.

Ему не понравились и цвет волос женщины, и укладка, и макияж. Он был возмущен работой визажиста. Стилист отметил, что Степаненко несколько лет назад выглядела намного лучше.

Ровалс назвал артистку скупой, сказав, что она сильно экономила на его услугах. Он не волнуется, что больше не является ее стилистом, так как получает гораздо большие деньги, работая с менее медийными людьми.