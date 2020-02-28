РИАМО - 28 фев. В ЖК Balance на юго-востоке Москвы завершили монолитные работы по всем корпусам и подземному паркингу, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В настоящее время ведется отделка наружных и внутренних стен, подготовка к монтажу оконных блоков и витражных конструкций. Проект, реализуемый инвестором на юго-востоке Москвы, включает создание 149 тысяч квадратных метров жилья, а также коммерческих площадей, паркового комплекса и объектов социальной инфраструктуры», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Строители уже прокладывают систему водоснабжения и отопления, проходит подготовка к монтажу панорамных окон и французских балкончиков.

Пятова отметила, что для реализации первого этапа проекта инвестор привлек проектное финансирование на сумму 7,95 миллиарда рублей. На этом этапе будут построены три жилых дома на 18,6 тысячи квартир, детский сад на 150 мест, подземный паркинг.

Представитель девелопера отметил, что строительство велось быстро: один этаж возводился в среднем за 5 дней. Все здания жилого квартала расположены на едином стилобате, это позволит осуществлять строительные работы одновременно и ввести первый этап в эксплуатацию единым жилым комплексом.

ЖК Balance включает три корпуса переменной этажности и аллеи паркового комплекса, которые протянутся через всю территорию жилого квартала от Рязанского проспекта до Окской улицы. ЖК расположен на юго-востоке Москвы по адресу: Рязанский проспект, дом 26.

Инвестор проекта – АО «Главстрой». ЖК входит в топ-5 крупнейших проектов комплексного развития территории Москвы.