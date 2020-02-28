РИАМО - 28 фев. По программе реновации полностью ликвидировано 19 жилых домов в разных районах Москвы по технологии «умного сноса», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

По четыре дома демонтировали в Можайском и Бабушкинском районах, а также в Южном Бутово. Три объекта снесли в Академическом районе, и по два дома – в районах Хорошево-Мневники и Северное Измайлово.

«На месте снесенных домов предусмотрено строительство современных новостроек по реновации, а также благоустройство территорий, создание детских площадок и зон отдыха», – отметил руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Все дома, расселенные в рамках реновации, сносят по программе «умного сноса». Эта технология состоит из несколько этапов. На первом внутри здания демонтируют отдельные элементы с разделением их по группам: фаянс и керамика, стекло, столярные изделия и другие. Затем с помощью специального экскаватора разбирают железобетонный остов здания.

Отходы от сноса отправляют на вторичную переработку и впоследствии их будут использовать в строительстве и в благоустройстве территорий.

Программа реновации стартовала в августе 2017 года. В нее были включены 5173 жилых дома во всех административных округах столицы. Заселение первого дома по программе началось в феврале 2018 года.