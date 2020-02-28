РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 фев. В деревне Авдотьино в Домодедове каждую неделю по пятницам будет работать автолавка, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Доставка товаров автолавкой в деревню Авдотьино будет осуществляться еженедельно по пятницам к 10:00», – говорится в сообщении.

Об автомагазине попросили жители Домодедова во время ежегодного отчета начальника территориального отдела Никитского административного округа Любови Поповой.