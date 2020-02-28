РИАМО - 28 фев. В 2020 году к участию в акциях «День без турникетов» предположительно присоединятся 80 тысяч человек, до конца 2020-го пройдет еще семь акций, сообщил в пятницу руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«На этот год у нас план — 80 тысяч (посетителей - ред.). <...> Мы не просто теперь фокусируем одну дату вокруг какого-то пула предприятий. Мы фокусируем вокруг пула специальностей. <...> Ждем от горожан предложений, какие предприятия, что хотелось бы посмотреть», - сказал Фурсин в ходе круглого стола на тему: «Навыки будущего. Москвичи 2030».

Фурсин познакомил гостей встречи с главными проектами департамента, направленными на профнавигацию подрастающего поколения и будущих специалистов. Он предложил всем принять участие в обсуждении направлений работы этих проектов на краудсорсинговой платформе crowd.mos.ru.

«Сегодня на рассмотрение жителей запустился проект на краудсорсинговой платформе. Три проекта, которые мы хотели бы, чтобы горожане их посмотрели, пообсуждали, дали свои идеи. Это проект «День без турникетов», «Бизнес уикенд» и «Детские технопарки», - отметил Фурсин.

По его словам, первый «День без турникетов» в 2020 году в направлении IT собрал 5 тысяч человек. До конца года запланировано еще семь акций. Ближайшая, с 26 по 28 марта, будет посвящена электронике, а следующая - ко Дню российского предпринимательства - состоится в конце мая.

Проект «День без турникетов» запустили в 2012 году, чтобы познакомить горожан с предприятиями, работающими на территории Москвы. На самую первую акцию пришли 600 человек. Сегодня это масштабный городской праздник, в котором участвуют тысячи москвичей и гостей столицы.