РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. Аппарат «искусственная почка» установили в отделении реанимации городской клинической больницы Мытищ, сообщается на сайте администрации горокруга.

Современный аппарат установили в анестезиолого-реанимационном отделении. Теперь можно проводить усиленную почечную терапию в условиях реанимации.

«Теперь крайне тяжелых больных не нужно транспортировать в отделение гемодиализа. Все сложные и длительные процедуры можно проводить прямо у нас, в реанимации, где есть полноценный мониторинг, аппараты ИВЛ и другие. И это тоже шаг к пациентоориентированности. Мы всегда рядом с пациентами. Они под нашим наблюдением. В ближайшее время мы установим еще один аппарат искусственной почки», – сказал заведующий отделением реанимации Константин Вересов.

Ранее сложные пациенты при отравлениях, интоксикациях проходили экстренное лечение в отделении экстракорпоральных методов детоксикации и гемодиализа, где проводится заместительная почечная терапия пациентам с хроническим течением болезни, что доставляло ряд неудобств пациентам и врачам.

По словам врачей количество пациентов с почечной недостаточностью растет. Это и острые отравления ядами, интоксикации алкоголем и другими веществами.

«В Мытищинской городской клинической больнице оказывается специализированная медицинская помощь методом гемодиализа пациентам не только из Мытищ, но и из других крупных городов – Щелкова, Фрязина, Ногинска, Монина, Королева, Лосино-Петровска. Оборудование позволяет круглосуточно проводить программный гемодиализ и другие процедуры экстракорпоральной гемокоррекции, в том числе низкопоточную продленную и полупродленную гемофильтрацию и гемодиафильтрацию пациентам в крайне тяжелом состоянии», – уточняется в материале.