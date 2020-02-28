РИАМО - 28 фев. В Подмосковье и Москве по 1 марта продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, в регионе также объявлено предупреждение из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы будет действовать с 21:00 28 февраля до 09:00 29 февраля и с 21:00 29 февраля до 09:00 1 марта. «Желтый» уровень из-за порывистого ветра объявлен с 21:00 28 февраля до 21:00 29 февраля. До 21 часа пятницы предупреждение о погоде не требуется.

«Желтый» уровень объявили также на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской и Курской областей.

В последний день февраля в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, образуется гололедица, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Ночью будет минус 2 – 0 градусов, днем – плюс 2-4. 1 марта ожидается переменная облачность без осадков, местами образуется гололедица. Днем порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура ночью составит минус 5-3 градуса, днем – плюс 3-5 градусов.