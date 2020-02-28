РИАМО - 28 фев. Эксперты Роскачества советуют пользователям социальных сетей соблюдать приватность и быть максимально бдительными, чтобы избежать кражи личных данных, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Чтобы обезопасить себя от мошенников, нужно скрыть от всех, кроме друзей, свои контактные данные, публикуемые посты, сведения о родственниках и друзьях. Злоумышленникам будет сложнее получить ваши данные и применить их в мошенничествах с использованием социальной инженерии», – говорится в сообщении.

Мошенники часто добавляются в друзья и стремятся войти в доверие к потенциальной жертве. Они используют поддельные телефонные номера, вымышленные имена и чужие фотографии. При этом они отправляют вредоносные ссылки, которые перебрасывают на сторонние сайты.

Пользователям также не стоит вестись на сообщения с просьбами занять в долг или пополнить баланс мобильного телефона.