РИАМО - 28 фев. На Москворецком мосту в центре Москвы мужчина угрожал покончить с жизнью, спасателям удалось отговорить его и снять с моста, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

«В 11:02 пятницы поступила заявка, что мужчина собирается спрыгнуть с Москворецкого моста. Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения после переговоров, сняли мужчину», – говорится в сообщении.

В настоящий момент его передали сотрудникам полиции.

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