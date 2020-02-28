РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Библиотека имени Сергея Есенина в Люберцах приглашает жителей округа 29 февраля на показ фильма-концерта «Шопен в Московской консерватории», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Мероприятие подготовлено клубом любителей классического искусства «Под сенью муз» в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие».

«Показ фильма приурочен к 210-летию со дня рождения Фредерика Шопена. Гости библиотеки узнают о жизни и творческом пути великого композитора, а также послушают его лучшие произведения – мазурки, вальсы, прелюдии, полонезы. Начало мероприятия в 14:00, вход свободный», – говорится в сообщении.

Адрес библиотеки: улица Волковская, дом №5А.

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