РИАМО - 28 фев. Российский репер Алексей Долматов, также известный как Гуф, опубликовал фото с обручальным кольцом на руке, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Гуф выложил в своем Instagram фото с возлюбленной Юлией Королевой. Внимательные фанаты заметили, что у пары на руках есть обручальные кольца. Поклонники сделали вывод, что рэпер тайно женился и начали поздравлять его с бракосочетанием», - отмечается в статье.

Подписчики пишут в комментариях поздравления, на которые артист не отвечает.

Фанаты обратили внимание, что после публикации с кольцами, пара улетела в Тайланд. Поклонники считают, что это свадебное путешествие.

О романе Гуфа стало известно еще в декабре 2019 года. Рэпер публиковал фото с новой возлюбленной. Раньше он встречался с певицей Кети Топурия, но после двух лет отношений они расстались. Кети сказала, что несмотря на большую любовь к Долматову, они не смогли построить крепкую семью из-за разного образа жизни.

Гуф уже был женат на Айзе Анохиной, она прожила с ним около шести лет. В августе 2013 года Айза ушла от него, а в 2014 расторгла брак.