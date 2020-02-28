РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. Рыбаков в подмосковном Красногорске предупредили об опасности нахождения на тонком льду водоемов, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Администрация городского округа Красногорск напоминает: в связи с погодными условиями выход на лед становится опасным для жизни. В группе риска находятся любители рыбалки и дети», – говорится в сообщении.

Особенно опасными являются участки, где лед покрыт снегом.

«Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, обращайтесь за помощью по телефону «112», – заключается в сообщении.