РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Ребята из подмосковных Люберец на мастер-классе по декоративно-прикладному искусству сделали куклу Масленицы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

27 февраля мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Красно-солнышко» состоялся в Красковском культурном центре городского округа Люберцы.

«Творческое занятие под наставничеством руководителя арт-студии «Радуга» Елены Зотовой прошло накануне. Вооружившись лоскутками ткани, нитками с иголкой и синтепоном, ребята своими руками создали куклу Масленицы. У каждого получился свой яркий символ праздника, который с давних времен означает приход солнечного тепла и скорое пробуждение природы», – говорится в сообщении.