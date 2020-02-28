РИАМО - 28 фев. Владислав Коган уволен с поста министра имущественных отношений Подмосковья в связи с добровольным сложением с себя полномочий, соответствующее постановление губернатора Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Освободить <…> Когана Владислава Александровича, министра имущественных отношений Московской области, от замещаемой государственной должности Московской области», — говорится в документе.

Коган покинул свой пост в связи с досрочным добровольным сложением с себя полномочий.

Коган руководил министерством имущественных отношений Подмосковья с февраля 2019 года.

До этого Коган возглавлял комитет по управлению имуществом администрации городского округа Химки и руководил имущественным комплексом ВДНХ.