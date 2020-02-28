РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. Более 150 родителей учащихся школ городского округа Мытищи сдали ЕГЭ по истории в рамках «Единого дня сдачи ЕГЭ родителями», написала начальник управления образования городского округа Наталья Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

В Подмосковье продолжается акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 27 февраля Всероссийская акция состоялась в городском округе Мытищи.

«Мероприятие проводилось на базе школы №31, которая в дни проведения государственной итоговой аттестации является пунктом приема экзаменов. В акции приняли участие свыше 150 родителей из школ округа. Родители проверили на ЕГЭ свои знания по истории и смогли почувствовать атмосферу экзамена. Узнали как заполняются бланки, познакомились с правилами поведения на ЕГЭ. Такая акция – прекрасная подготовка к выпускным экзаменам», – написала Гречаная.

Она отметила, что акция, проводимая по инициативе Рособрнадзора, была посвящена «Году памяти и славы». В ней приняли участие телеведущий Первого канала Павел Занозин, руководитель пресс-службы администрации округа Оксана Посаженникова.