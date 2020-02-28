РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. Жители подмосковного Красногорска 29 февраля смогут сдать макулатуру, металлолом и пластик в переработку на экологической акции, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Жителей округа приглашают принять участие в экологической акции 29 февраля», – говорится в сообщении.

На переработку можно будет сдать макулатуру, твердый пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5, 6, алюминиевые и жестяные банки, крышки, баллончики, фольгу, стеклянные банки, бутылки, флаконы, пластиковые пакеты и пленку с маркировкой 2, 4, 5, С/02 С/04, С/05, фольгированные пакеты от чипсов, сухариков, кофе, электролом – мелкую бытовую технику, телефоны, компьютеры, принтеры, провода, одежду-ветошь.

Кроме того, на благотворительные цели будут принимать «добрые» крышечки с маркировкой 2 и 02 и одежду в хорошем состоянии.

Не принимаются бутылки от бытовой химии, одноразовые бумажные стаканчики, лотки из-под мяса, керамика, листовое стекло, любые лампочки, Tetra Pac – пакеты от сока и молока, обувь и нижнее белье.

Пункты приема будут работать с 11:00 до 13:00 у торгового центра «Красный кит» по адресу: улица Ленина, дом №2, и с 12:00 до 14:00 возле дома №36 по Красногорскому бульвару в микрорайоне Павшинская пойма.