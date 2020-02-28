РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. Мастер-классы по живописи и созданию мягкой игрушки пройдут в библиотеке №1 городского округа Мытищи 29 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

«Приглашаем юных читателей 29 февраля в 10:30 на мастер-класс по живописи, на котором можно будет овладеть секретами работы с гуашью, а в 13:30 дети смогут изготовить мягкую игрушку «Кит» своими руками! У нас не только кисточки волшебные, каждый ребенок сможет создать под руководством опытного педагога замечательные работы! Приходите и убедитесь!» – говорится в сообщении.

Мастер-классы пройдут по адресу: Мытищи (микрорайон Перловка), улица 1-я Крестьянская, дом №4, библиотека №1. Записаться и уточнить условия участия можно по телефону: 8(905)795-41-18, Виктория.