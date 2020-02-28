РИАМО - 28 фев. В нынешнем году в подмосковном Реутове комплексно благоустроят сразу несколько улиц, в числе которых три улицы, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«В 2020 году планируется отремонтировать улицы Ленина, Южную и Лесную, расположенные в Реутове. Также завершится второй этап реконструкции улицы Гагарина, который начался еще в прошлом году», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, для удобства жителей создадут новые парковочные места и установят современное уличное освещение, комплексно отремонтируют тротуары с проведением озеленения близлежащих территорий, произведут ремонт дорожного полотна и установят новые бордюрные камни. Благоустройству подвергнут улицу Ленина от улицы Победы до улицы Дзержинского, улицу Южную отремонтируют от улицы Октября до Юбилейного проспекта, улицу Лесную – от улицы Строителей до улицы Ленина.

«В городском округе в 2019 году проведен капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения по улицам Советской и Строителей. Общая протяженность отремонтированных участков составила 1 327 метров, асфальт был уложен на площади 15,24 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении.

Также в прошлом году осуществили первый этап реконструкции одной из главных транспортных артерий города – улицы Гагарина – на протяжении порядка 500 метров. В ходе работ обновлена система ливневой канализации, полностью заменена система уличного освещения, для чего установлены 23 опоры, расширена проезжая часть, обустроены новые парковочные карманы, уложено около 6000 квадратных метров асфальта.

По сведениям агентства, реконструкция улицы Гагарина в Реутове является совместным проектом муниципалитета и градообразующего предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения», которое профинансировало выполнение работ. Город дополнительно получил 250 новых парковочных мест благодаря новой системе устройства пространства.

В рамках реконструкции территории бывшей реутовской мануфактуры, где планируется разместить современный культурно-выставочный и офисный центр, до сентября 2020 года планируется завершить благоустройство улицы Парковой. В дальнейшем реконструкции подвергнут улицы Ашхабадскую и Железнодорожную, расположенные рядом со зданием фабрики.

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