РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. За два года в Подольске отремонтируют семь домов на улицах Вокзальная и Революционный проспект в ходе благоустройства прилегающих территорий к МЦД-2, сообщается на сайте администрации округа.

«До 25 марта завершат работы по капитальному ремонту скатной металлической кровли дома №1 на улице Вокзальная. Установили 30 аншлагов единого вида на фасады многоквартирных домов, расположенных вдоль железной дороги. На 2020-2021 годы запланированы работы по капитальному ремонту многоквартирных домов на улице Вокзальная, 2, Революционный проспект, 2/14, 17/32, 13, 16, 20», – говорится в сообщении.

В прошлом году привели в порядок 33 жилых многоквартирных дома в районе железнодорожных станций Подольск и Силикатная МЦД-2. Выполнили фасадные работы, окраску входных групп, цоколей, удалили граффити на лоджиях. Сделали капитальный ремонт фасада с заменой наружной водосточной системы в доме №15 на Революционном проспекте.

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