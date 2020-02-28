РИАМО – 28 фев. В преддверии Международного женского дня в российских городах отмечается рост спроса на золото и ювелирные изделия из него, пишет в пятницу газета «Известия».

Чаще украшения из золота приобретают в Москве, Махачкале, Кемерове, Саратове, Екатеринбурге, Перми, Ростове-на-Дону и Красноярске, а также в Пензе и Владивостоке.

«Данные, полученные в ходе опроса в 37 городах с населением от 500 тысяч человек, предоставила компания «Сбербанк Управление Активами», которая изучала отношение россиян к ценным подаркам на 8 марта и в принципе к накоплениям в драгметалле», – отмечается в материале.

Согласно данным исследования, 11% россиян или уже инвестируют в золото, или рассматривают такую возможность. При этом 6% граждан не реже одного раза в год покупают или продают золото, в том числе ювелирные украшения.

Специалисты уверяют, что вложения в драгоценные металлы оправданы. Более того, по мнению экспертов, от 5 до 15% активов стоит вложить именно в драгметаллы.