РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. В подмосковном Подольске отремонтируют дороги и тротуары возле двух железнодорожных станций МЦД-2 до сентября текущего года, сообщается на сайте администрации округа.

В продолжение реализации проекта благоустройства прилегающих территорий к станциям Московских центральных диаметров в 2020 году запланирован ряд мероприятий.

«На железнодорожной станции Подольск отремонтируют проезд и тротуар от дома №8 на Вокзальной площади к дому №10 на улице Курская, участок автодороги на улице Курская от Революционного проспекта до улицы Ульяновых, проезжую часть на улице Ульяновых от улицы Курская до улицы Рабочая. Планируется обустройство парковочного кармана на улице Дзержинского на восемь машино-мест, а также ремонт тротуара и проезда вдоль школы №3 от улицы Барамзиной к Революционному проспекту. Эти и другие виды работ планируется завершить в сентябре 2020 года», – говорится в сообщении.

На железнодорожной станции Силикатная со стороны проспекта Юных Ленинцев планируется проведение работ по устройству тротуара, строительство разворотной площадки для пассажирских транспортных средств с устройством павильонов и зоны ожидания в виде сквера напротив дома №2 на улице Тепличная.

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