РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Сказку показали детям из отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями, сказка была посвящена Масленице, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт МО».

27 февраля в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН» состоялось праздничное мероприятие, посвященное празднованию Масленицы.

«Вспомнить народные традиции и поделиться веселым настроением пришли ребята из детской театральной студии «Золотой ключик» при ДШИ №3. Специалисты Центра совместно с Софьей Арефьевой подготовили миниатюру о том, как Баба Яга искала жениха. Данная зарисовка была посвящена русской народной традиции, связанной с Масленицей», – говорится в сообщении.

В завершении праздника все дети получили подарки.