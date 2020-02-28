РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 фев. Посредством голосования на портале «Добродел» жители Домодедова выбрали 5 территорий, на которых в 2020 году разместят детские площадки, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Жители Домодедова проголосовали за места размещения детских игровых площадок. Их установят по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. От нашего округа была представлена 31 территория, 5 из которых набрали наибольшее количество голосов и вошли в программу на 2020 год», – говорится в сообщении.

По итогам голосования детские площадки будут размещены по адресам: улица Текстильщиков, дом №21А; микрорайон Авиационный, улица Жуковского, дома №№5, 7, 9; село Ям, улица Морская, дом №12; между улицей Рабочая, дом №58 и улицей Дружбы, дом №9, а также в селе Красный Путь на улице Школьная, дома №№67, 68, 69.