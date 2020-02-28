РИАМО - 28 фев. Порядка тысячи звонков уже поступило на горячую линию поддержки бизнеса в Подмосковье, заявил первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

«Губернатор поставил задачу создания Центра защиты и поддержки бизнеса. Ввели единый колл-центр по телефону 0150. За 25 дней пришло почти тысяча звонков», – сказал Габдрахманов на расширенном заседании коллегии управления ФНС по Московской области.

Он отметил, что больше всего предпринимателей волнуют земельно-имущественные вопросы и вопросы государственной поддержки.

«Тоже самое мы делаем в офисах «Мой офис», которые открываем. Важно, чтобы начинающие бизнесмены знали, какие информационные ресурсы есть, пользовались ими и открывали электронные кабинеты», – заключил Габдрахманов.