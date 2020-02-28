РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов поручил администрации сделать дополнительные перехватывающие парковки возле железнодорожных станций, вошедших в МЦД-2, сообщается на сайте администрации округа.

На оперативном совещании в администрации Подольска обсудили итоги работы по подготовке территорий к запуску движения по МЦД-2 в 2019 году, а также план мероприятий по благоустройству и приведению в порядок объектов муниципальной и других форм собственности возле железнодорожных станций Подольск и Силикатная в нынешнем году. Глава городского округа Подольск Николай Пестов дал поручение ответственным руководителям обратить внимание на расширение парковочных пространств.

«Прошу рассмотреть возможность более эффективного использования земельных участков, на которых расположены коммерческие автостоянки. В частности, на улице Ульяновых. Мы должны создать дополнительные перехватывающие парковки для пассажиров, пользующихся МЦД», – сказал Пестов.

В прошлом году всего на железнодорожной станции Подольск отремонтировали асфальтобетонное покрытие общей площадью 24 446 квадратных метров, замостили брусчаткой 5 379 квадратных метров, оборудовали дополнительно 100 парковочных мест, заменили старое плиточное покрытие вокруг автостанции. На месте снесенных торговых павильонов восстановили асфальтобетонное покрытие. Благоустроили территорию возле пригородных железнодорожных касс.

На станции Силикатная также провели масштабные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на улице Тепличная общей площадью 7 500 квадратных метров с устройством возле станции экопарковки на 70 машино-мест. По улице Московская были выполнены работы по реконструкции всей дороги с устройством парковочных мест, строительством тротуаров и обустройством уличного освещения.