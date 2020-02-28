РИАМО - 28 фев. Благодаря оплате проезда на Московских центральных диаметрах картой «Тройка» пассажиры уже сэкономили более 310 миллионов рублей, так как есть возможность бесплатной пересадки с МЦД на станции метро и МЦК, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта Москвы.

«При оплате проезда на МЦД картой «Тройка», в отличие от обычных билетов на пригородные электрички, пассажир получает право бесплатной пересадки на станции метро и МЦК, отмеченные на схеме. В совокупности все пассажиры первых двух диаметров смогут экономить на проезде до семи миллиардов рублей в год при оплате проезда картой «Тройка»», – сказал представитель пресс-службы департамента транспорта столицы.

Жители городов Нахабино, Одинцово, Лобня, Подольск могут почувствовать экономию больше других, потому что сейчас поездка в центр Москвы из этих городов стоит 47 рублей по карте «Тройка», при этом за пересадку доплачивать не нужно. Бесплатная пересадка на метро и МЦК доступна в течение 90 минут после первой валидации «Тройки».

Жители Москвы смогут сэкономить благодаря диаметрам на ежедневных поездках до 50%, а жители Подмосковья – до 75%.

Всего на МЦД-1 и МЦД-2 работает 58 станций, с 19 из них можно пересесть на метро и МЦК. В будущем количество станций увеличится до 66, а станций с возможностью пересадки станет 27.

За последнее десятилетие МЦД – крупнейший транспортный проект, реализованный в России.

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