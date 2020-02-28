РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. Сотрудники МВД городского округа Мытищи рассказали ученикам МБОУ СОШ №6 их права и обязанности, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

«Сотрудниками МУ МВД России «Мытищинское» проведен Единый день правовых знаний среди учеников МБОУ СОШ №6 городского округа Мытищи. Цель мероприятия: познакомить детей с их правами, закрепленными в конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, соотнести права и обязанности детей, поспособствовать осознанию ответственности за свои права», – говорится в сообщении.

Приоритетной целью проведения Единого дня правовых знаний является информационное просвещение несовершеннолетних о различных аспектах правового воспитания и законопослушного поведения в обществе.