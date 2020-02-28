РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. Жители городского округа Мытищи поблагодарили сотрудников Госадмтехнадзора за восстановленные качели на улице Колпакова, сообщается на сайте администрации горокруга.

С 17 по 21 февраля нынешнего года в адрес инспекторов Госадмтехнадзора Московской области поступило 48 благодарственных откликов за решение вопросов в сфере компетенции ведомства.

«Самыми активными на прошедшей неделе стали жители городских округов Подольск, Коломна, Богородский, Люберцы, Раменский, Солнечногорск, Егорьевск, Кашира, Домодедово, Шаховская, Наро-Фоминский, Воскресенск, Сергиево-Посадский, Мытищи – именно из этих муниципалитетов поступило наибольшее количество позитивных откликов. Жители Мытищ поблагодарили сотрудников территориального отдела за восстановленное освещение в деревне Погорелки и отремонтированные качели на улице Колпакова», – говорится в сообщении.

Жители региона направили слова благодарности на электронную почту, а также через портал «Добродел».