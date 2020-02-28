РИАМО - 28 фев. В 2020 году в столичном районе Раменки в рамках проекта West Garden сформируют двухкилометровую набережную и разобьют каскад из шести садов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Зоны благоустройства будут оснащены оборудованием, выполненным из дерева и других натуральных материалов. В том числе поэтому концепция, задуманная инвестором, звучит с приставкой «эко». По всему периметру жилого комплекса появится функциональное освещение, а также будет создана безбарьерная среда», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

На набережной сохранят первозданный природный ландшафт, вдоль реки разобьют шесть каскадов садов: белый, алый, луговой, сиреневый, степной и душистый. Для каждого каскада подобраны растения и малые архитектурные формы.

В рамках проекта высадят 1,5 тысячи новых деревьев и 80 видов трав и цветов. Прогулочные маршруты на набережной будут приподняты над уровнем земли – это поможет сохранить луговые растения. Через реку Раменку соорудят пешеходный мост, который сократит путь до станции метро «Минская».

По проекту также создадут игровые и спортивные площадки, арт-объекты, архитектурно-художественные инсталляции, ландшафтные композиции.

West Garden — это жилой комплекс в старых границах Москвы. На ранее неиспользуемых территориях создается обособленная жилая среда со своей экосистемой. На границе с территорией West Garden расположен уникальный природный заказник «Долина реки Сетунь».