РИАМО - 28 фев. Работа налоговиков должна быть незаметна для жителей и предпринимателей, сообщил первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов на расширенном заседании коллегии управления ФНС по Московской области.

«Мы полностью поддерживаем девиз, что налоговая служба должна быть незаметной для бизнеса. Ни один гражданин, ни одно юридическое лицо не испытывает счастья от общения с чиновником», - сказал Габдрахманов.

Он отметил, что для удобства граждан в регионе открыты МФЦ. И люди все чаще отмечают удобство получения госуслуг и других сервисов.