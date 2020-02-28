РИАМО - 28 фев. На сегодняшний день около 13 миллиардов рублей составляет задолженность по транспортному налогу в Подмосковье, работа по взысканию долгов в регионе будет продолжена, заявил первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов на расширенном заседании коллегии управления ФНС по Московской области.

«У нас 13 миллиардов транспортного налога не заплатили граждане, еще 7,8 миллиарда – по земельному налогу. Тема для нас остается важной, я прошу не снижать темпов этой работы», – сказал Габдрахманов.

Он отметил, что для повышения эффективности необходимо объединить усилия.

«Тема налоговой задолженности – это наша боль, мы плотно ей занялись совместно несколько лет назад. Это и налоговая служба, и судебные приставы, и муниципалитеты, и правоохранительные органы. <...> Удалось прилично снизить налоговую задолженность, но ресурсы очень большие, 63 миллиарда – это огромный ресурс», – заключил Габдрахманов.

Ранее руководитель управления ФНС России по Московской области Екатерина Макарова сообщила, что до 132 миллиарда рублей снизилась налоговая задолженность подмосковных налогоплательщиков. Сумма задолженности перед территориальным бюджетом составила 63 миллиарда рублей, сократившись на 2,1%.