РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. Более 700 человек в день посещают отделение МФЦ на улице Мира в ТЦ «4Daily» в Мытищах, сообщается на сайте администрации горокруга.

В декабре прошлого года в Мытищах открылось новое отделение МФЦ. Офис расположен в ТЦ «4Daily», как раз посередине между двумя крупными районами города. Это новое просторное помещение, где жителям округа оказывают полный спектр госуслуг Московской области.

«Такая локация более чем удобна. От коллаборации госучреждения и торгового центра выиграли все: муниципалитет получил помещение по очень выгодной арендной ставке, ремонт с реализацией принципов доступной среды за счет собственников помещения, возможность разместить до 20 окон оказания услуг, большую мягкую зону ожидания, игровую зону для детей, банковские автоматы для снятия денежных средств, автоматы питания. Торговый центр получил серьезный прирост проходимости, уже сейчас отделение МФЦ посещают более 700 человек в день, и их число будет расти», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, люди теперь приходят в удобное для них место для получения госуслуг, где в ожидании своих партнеров, родственников или консультантов могут с пользой провести время в магазинах или кафе.