РИАМО - 28 фев. Мобильный отряд пожарных департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы 26 и 27 февраля тренировался тушить лесоторфяные пожары, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента.

Из-за теплой зимы с небольшим количеством снега правительство Москвы решило провести работу по подготовке к пожароопасному сезону и предотвращению торфяных пожаров. В конце февраля департамент ГОЧСиПБ приступил к формированию и тренировке специальных отрядов для предупреждения ландшафтных пожаров.

«Тренировки мобильного отряда в составе 150 сотрудников и более 30 единиц специальной техники проводятся на учебно-тренировочном полигоне», – отмечается в материале.

В течение двух дней подразделения пожарно-спасательного центра применяют специальную технику и снаряжение: передвижной насосно-рукавный комплекс, мотовездеход, насосные станции и звуковые пушки.

В ходе учений отработали прокладку рукавных линий, подачу торфяных и водяных столбов на большие расстояния, устранение завалов, поиск людей и оказание первой медицинской помощи.